Positano, Luca Vespoli sul Coronavirus “Quando questa follia sarà finita, farò denunzia per procurato allarme”

Positano, Costiera amalfitana. Un intervento del capogruppo di opposizione Luca Vespoli sulla vicenda coronavirus e sulla bagarre mediatica che ne sta conseguendo ( pensate che la RAI, servizio pubblico, quindi dello Stato, pagato dai cittadini, parla h 24 del Coronavirus, ndr ) . Vespoli oltre ad essere capogruppo di opposizione fa parte di una nota e stimata famiglia di imprenditori che con lui portano avanti attività di altissima qualità turistica nella cittadina della Costa d’ Amalfi . Una giusta riflessione che condividiamo, proprio questa mattina proprio dall’Ospedale di Sorrento abbiamo avuto la notizia di un sospetto caso di coronavirus, invece di scrivere subito, come hanno fatto altri, siamo andati al plesso ospedaliero e abbiamo chiesto al Direttore Sanitario che ha riportato nel giusto alveo la notizia, lo stesso avvenne all’ospedale Costa d’ Amalfi , ovviamente gli errori non sono mancati, ma questi due casi, che ci sono vicini, li abbiamo trattati con prudenza , ed abbiamo aspettato l’ultimo minuto prima di pubblicare. I giornalisti hanno una doppia responsabilità, in primis, per la salute pubblica, non possono nascondere tali notizie, ma nello stesso tempo non devono creare allarmismi. Un difficile equilibrio con uno stress notevole al quale siamo sottoposti tutti i giorni, ma non tutti hanno tale senso di responsabilità

“Quando tutta questa follia sarà finita andrò personalmente a depositare una denunzia contro ignoti per procurato allarme, spero che qualcuno voglia aggiungersi a me.

Nel fattempo Invito tutti i cittadini italiani a non dimenticare mai la sciacallagine dei giornalisti italiani in questa situazione.

Qualcuno dovrà pagare per ciò che è stato fatto e per i danni ingiustificati che sono stati causati.

I direttori dei giornali e delle reti tv mi hanno ricordato Quei costruttori che si leccavano i baffi per gli affari post terremoto dell’Aquila. Stessa razza di schifosi mercenari sulla testa degli italiani!!!

Ovviamente senza generalizzare e con le dovute eccezioni ( poche purtroppo)!!”