Positano. Lotta a sindaco rimane fra Fusco e Guida. Dal gruppo di De Lucia potrebbe uscire maggioranza e minoranza

Positano, Costiera amalfitana . Positanonews sta cercando di scuotere le acque , oggi un botta e risposta fra i due “big” della politica positanese presente e passata, il sindaco Michele De Lucia e il già sindaco Domenico Marrone, in esclusiva con tanto di video. Ma nella perla della Costiera amalfitana ancora non si smuove nulla. Fra i comuni al voto sul nostro territorio ci sono già delle certezze. Ad Amalfi si ricandida Daniele Milano contro gli ex sindaci-medico, a Maiori Antonio Capone contro le opposizioni, a Sorrento Mario Gargiulo e Massimo Coppola, a Massa Lubrense Balduccelli, Di Prisco e Staiano. Fra la provincia di Salerno e Napoli in Campania tutti i comuni hanno già dei riferimenti. A Positano no. Il nome di Domenico Marrone esce frequentemente, quanto frequentemente lui nega, e riteniamo che sia comunque molto difficile che si ricandidi, l’istinto da animale politico non gli manca e gli interventi e le repliche sono istintive. Altro candidato sembra essere Romolo Ercolino con Lorenzo Cinque. Ma la cosa che potrebbe succedere è che dal gruppo dell’Alba della Libertà possano uscire due liste e fare addirittura maggioranza e minoranza, una tesi che ritengono possibile molti osservatori esterni, anche lo stesso Marrone, ma non solo in caso di contrasto, potrebbe anche uscire una lista “civetta”. E De Lucia? Tutti aspettano le sue indicazioni ed eventualmente studiare le contromosse. Cosa farà ? Si candiderà come consigliere? E’ probabile che rimanga fuori per scelta nel caso di una lista compatta, nel caso di spaccatura potrebbe scendere in campo personamente al fianco della persona indicata da lui e dalla maggioranza. Staremo a vedere cosa succede nella politica positanese in una situazione senza precedenti, intanto questa è una lunga notte…