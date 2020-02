Positano. Locale a 1.400 euro l’anno, Fusco scrive al Prefetto e al Sindaco “Danno per la Fondazione Luigi Rossi”

Positano. Un locale a 1.400 euro l’anno, l’Asilo Luigi Rossi scrive alla Prefettura di Salerno. Che è l’ente che dovrebbe provvedere a pagare . Una questione annosa nella perla della Costiera amalfitana questa delle locazioni concesse nell’immobile donato ai positanesi dal compianto Luigi Rossi. Una struttura dove le suore hanno visto crescere generazioni di positanesi. Purtroppo spesso con problemi per il bilancio della Fondazione che gestisce la struttura . Ora si è chiesto alle istituzioni di rivedere il canone di un locale che , come scrive Giovanni Fusco, attuale presidente della Fondazione, per “alto senso di responsabilità verso il paese” ha lasciato finora a soli 1.400 euro annui senza arrivare in uno sfratto, sperando che le richieste di un giusto ed equo aumento fossero ascoltate, ma così non è stato.

La Fondazione Luigi Rossi ne subisce un danno per le sue attività che dovrebbero essere coperte dalle entrate mentre poteva avere con uno sfratto “decine di migliaia di euro”, un danno economico causato dalle insesibilità delle istituzioni a livello di prefettura a Salerno e di conseguenza di Governo che non eroga i fondi. La missiva è stata inviata a tutti, dal Prefetto al sindaco del Comune di Positano. Il canone è sicuramente “irrisorio” come scrive giustamente Fusco che conclude “Non è nostro intendimento coprirci di ignavia a tal proposito si offrono due alternative, o il Prefetto firma un nuovo contratto o rimette il mandato di rappresentanza di questa Fondazione ”

Dunque ora la palla spetta al Prefetto di Salerno che, tramite il Ministero degli Interni, è l’unico organo competente a poter intervenire e risolvere il problema.