Positano, Liparlati. Dispersa Stella: Nadia chiede aiuto per ritrovare il suo gatto

Costiera Amalfitana, Positano. Ci troviamo in località Liparlati, dove Nadia invoca l’aiuto di tutti i positanesi per ritrovare la sua amata Stella. Un gatto di soli dieci mesi disperso da più di tre giorni.

Cresce l’ansia e la preoccupazione, soprattutto dopo le vicende accadute in passato, come la strage di cani e gatti avvelenati proprio in località Liparlati.

Il gatto disperso è quello in foto, chiunque lo veda o abbia informazioni utili è pregato di contattare la padrona Nadia Parlato.

Una vicenda spiacevole che speriamo si concluda con un lieto fine.