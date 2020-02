Questa mattina di lunedì 10 febbraio il direttore di Positanonews, l’avvocato e giornalista Michele Cinque ha partecipato alla presentazione del libro di Giovanni Russo nell’aula consiliare Salvatore Attanasio presso il comune di Positano.

Giovanni Russo è un noto e stimato imprenditore della perla della Costiera amalfitana nato nel 1933 ma anche “poeta” delle pietre con le sue sculture meravigliose. In “Tutto qui”, edito nel 2018, raccoglie una serie di episodi tragici e strazianti che l’autore ha ripercorso viaggiando con la mente nel passato. Nel 1943 non c’erano i mezzi di oggi per trasmettere ma Giovanni ha fatto download di tutta la sua esperienza e trascritta in un libro: “La guerra, lo abbiamo ampiamente visto, è orribile comunque la si guardi”, dice.

Oggi, nella giornata di commemorazione delle Foibe, è ancora vivo il ricordo delle vittime di una tragedia immane. Giovanni Russo, assente alla presentazione del suo libro per ragioni di salute, commuove tutti con un messaggio audio: “Nel libro racconto le vicende del passato viste dai miei occhi, quelli di un ragazzo, appena un po’ più piccolo di voi alunni – riferito agli studenti dell’Istituto Porzio presenti all’evento – . Non avete idea di quanto sarei stato felice di parlarvi guardandovi in volto, ma le mie condizioni di salute, purtroppo non me lo permettono. Il mio pensiero vola a voi per trasmettervi il forte auspicio affinché facciate tesoro degli insegnamenti dei vostri professori. Dovete conoscere il passato, non dimenticarlo” – conclude.

A sostituire l’assenza di Giovanni Russo, suo figlio Giorgio, nonché Comandante dell’Aeronautica militare che, grazie alla mediazione del Direttore Michele Cinque, risponde a tutte le domande e curiosità poste in essere dagli studenti della terza media, dall’Istituto L. Porzio con la Preside, la Prof. ssa Stefania Astarita.

“Qual è il significato del titolo?” – chiede un alunno – “Poteva essere trasposto in un bel film. Sono trenta pagine, l’autore ha fatto una sintesi di tutto quello che ha vissuto. Non c’è bisogno di parole superflue per riempire i vuoti, semplicemente è Tutto qui.” – risponde Giorgio Russo.

Prezioso anche l’intervento del sindaco di Positano Michele De Lucia: “Già dal titolo si capisce la concretezza con cui Giovanni ha esposto i fatti. Le parole utilizzate dall’autore sono coinvolgenti: ogni pagina ti prende così tanto che non vedi l’ora di arrivare alla pagina successiva e a quella dopo ancora. Ai miei tempi sui libri di scuola non si parlava di foibe, oggi invece vogliamo insegnare agli alunni quello che successe perché ricordare è l’unico modo per non ripetere.”