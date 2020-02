Positano . Leonardo Imperati Ambassador per la Cattolica ai Licei a Sorrento e Meta

Positano, Costiera amalfitana. Un bel riconoscimento dall’Università Cattolica a un nostro giovane cittadino. Leonardo Imperati sarà Ambassador al Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento e al Liceo Classico Marone a Meta .

La qualità di Ambassador sè data al portavoce di EY in tutte le occasioni e gli appuntamenti dedicate alle università, potrà avere accesso privilegiato agli eventi EY, creare legami e opportunità di networking con i consulenti e i recruiter EY, accedere ai fast track per tesi e stage… e tanto altro.

Essere un B.EY significa pensare “out of the box” per promuovere EY ed il suo brand, far conoscere i suoi valori e la sua cultura e condividerne i successi.

Insomma un bel riconoscimento.

Qui sotto Leonardo con tutta la sua famiglia.