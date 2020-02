Positano. Le Sirenuse ritrova il messaggio nel libro degli ospiti dell’ex Presidente USA Reagan che era col nostro Alberto Del Grosso

The first of many remarkable messages discovered in a forgotten visitor’s book found at the back of a cupboard — from Ronald & Nancy Reagan following their visit in 1972 #LeSirenuseStories

Ronald Reagan venne con la moglie Nancy da Governatore della California prima di diventare Presidente degli Stati Uniti d’ America, accompagnato dal nostro Alberto Del Grosso, che gli fece foto esclusive , che abbiamo utilizzato per il calendario di Positanonews

Rimase 5 giorni a Positano apprezzando l’ospitalità del Marchese Sersale, godendosi il mare della Costa d’ amalfi e il caffè alla Buca di Bacco, seguito da Alberto del Grosso, garante dei lettori di Positanonews da oramai 10 anni, oltre che fotoreporter, giornalista professionista, autore teatrale, persona di cultura e di grande umanità “Lo ho reincontrato a Roma quando era Presidente – ha detto a Positanonews Del Grosso -, ed ha sempre ricordato con piacere questo soggiorno”