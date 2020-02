Come annunciato dall’amministrazione comunale, sono state sanificate tutte le aule della scuola d’infanzia di Montepertuso a Positano. Le immagini che vedete sono esclusive. Non è tutto, però. Le opere di sanificazione riguardano anche altri edifici pubblici: il municipio di Positano, le sale interne del campo sportivo ‘V. De Sica’ di montepertuso; l’Edificio scolastico e palestra di via Pasitea; il polo sociosanitario e l’edificio ex scuole elementari.

Da lunedì, quindi, è prevista l’apertura.