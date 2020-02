Positano tra le cinque mete romantiche: da Fornillo a Li Galli è un Paradiso!

La festa degli innamorati è l’occasione giusta per visitare non solo i posti più belli del mondo ma soprattutto quelli più romantici. Tra questi c’è anche la Costiera amalfitana con l’immancabile Positano, oltre alle altre città italiane come Ostuni, Verona, Como e Terni.

La città verticale, infatti, secondo “Il Globo” è tra le cinque mete più romantiche in Italia:

Drammatico e lussuoso, Positano è un’oasi di coppia, con case dai colori pastello che precipitano verso il mare e strade tortuose fiancheggiate da edifici ricoperti di glicine. Arroccato su una scogliera, questo villaggio sul mare offre lo scenario perfetto per una fuga romantica.

Ci sono molti ristoranti accoglienti sulla scogliera o sulla spiaggia, ognuno dei quali offre tavoli per due in posizione scenica. Dopo una cena romantica, una passeggiata sulla spiaggia mentre guardi i pescherecci galleggiare sull’acqua illuminata dalla luna è il finale perfetto per la giornata.

La Spiaggia Grande è una delle spiagge più lunghe della Costiera Amalfitana e anche una delle più affascinanti, che attira una folla di artisti, attori e celebrità. Chi è alla ricerca di un luogo più tranquillo in cui crogiolarsi al sole del Mediterraneo, apprezzerà la spiaggia di Fornillo, che può essere raggiunta attraverso un sentiero costiero che inizia sulla Spiaggia Grande.

Si può anche prendere una barca per raggiungere i tre isolotti di Li Galli, appena al largo delle coste di Positano. La leggenda narra che le isole, spesso denominate “Sirenus”, fossero abitate da sirene che tentarono di sedurre, con il loro canto, tutti coloro che navigavano nelle vicinanze.