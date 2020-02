Positano. Lavori via Pasitea: da lunedì a venerdì doppio senso di circolazione

Positano, Costiera Amalfitana. E’ da poco stato diffuso un avviso dal Comune di Positano riguardante i lavori di via Pasitea. Infatti, è stato comunicato che da lunedì 17 febbraio a venerdì 21 febbraio, lungo l’asse viario di via Pasitea, vigerà il doppio senso di circolazione per i lavori di rifacimento del mando d’asfalto.