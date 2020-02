Positano, Costiera amalfitana. Gli operai della ditta oggi hanno dovuto rifare una parte della pavimentazione nei pressi della Chiesa Madre. Chiediamo al consigliere comunale delegato dall’amministrazione De Lucia che è successo “E’ stato un’intervento del direttore dei lavori Diego Guarino che ha individuato un errore nella pavimentazione dove si trova l’onda che riprende il percorso dell’antico rivo – spiega Antonio Palumbo -, la ditta è intervenuta e gli operai subito stanno sistemando. Fra qualche giorno ci sarà la gara per piazza dei Mulini, ci sarà un restyling degno di un grande paese turistico come il nostro. ”

L’asfalto sta procedendo, come ha visto in diretta Positanonews, e i lavori dovrebbero terminare per sabato.