Positano, lavori condotta Ausino: alcune zone senz’acqua. Ecco le info

L’Ausino, società che si occupa del servizio idrico integrato nel territorio della Costa d’Amalfi, ha da poco avvertito che il prossimo lunedì, 24 febbraio, dovranno essere eseguiti del lavori sulla condotta nel Comune di Positano.

Per questa ragione, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07.00 alle ore 12.00 nelle seguenti strade: via dei Mulini, piazza dei Mulini, via del Brigantino, via Rampa Teglia, vicolo Vito Savino, via Marina, via positanesi d’America.