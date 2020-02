Febbraio è il mese dedicato alla Madonna di Lourdes ed ai malati per la Chiesa. Anche a Positano, in Costiera Amalfitana, si festeggia, così come a la Beata Vergine Maria di Lourdes. Lei si affaccia dalla Garitta verso tutta Positano, Praiano e la Costa d’ Amalfi, come se la proteggesse, e chissà se proprio grazie a Lei non vi sono state tragedie nelle frane del dicembre scorso..

LA PROCESSIONE

Questa sera, come da tradizione, dalla Chiesa Nuova alle 18,30 è partita una processione con lumini luminosi che facevano da cornice alla Statua.

LA STORIA

La statua della Madonna alla Garitta fu dono di Nicola Tessitore, e fu collocata in occasione dell’esecuzione del progetto di sistemazione generale del belvedere di Positano. Incaricato del progetto , come ci disse Daniele Esposito, fu l’architetto Luigi Orestano, come lo fu anche per le scuole elementari di Positano, Hotel Sirenuse e Hotel Savoia e per altri lavori. Il progetto fu approvato nei primi mesi del 1959.

Fu incaricato dell’esecuzione dei lavori Attanasio Antonio, lavori che venivano assiduamente seguiti anche dal Sindaco e dal Parroco dell’epoca.

I lavori furono ultimati alla fine di gennaio del 1960. Il giorno 12 Febbraio 1960 vi fu la benedizione della statua Beatissima Vergine Immacolata con l’intervento dell’Arcivescovo del Clero e del Popolo di Positano.

MISTERIOSI EX VOTO

Boccette, statuine, collanine e una “Maschera” appoggiata proprio sotto la Madonna. Una strana maschera forse di un bambino o una bambina, un miracolo fatto o richiesto, non si sa.

Il vero grande miracolo è la suggestione di questa statua e questo Belvedere che si affaccia su Positano, il posto più belle del paese, qui la Grazia è la Bellezza Dono di Dio.