Positano, la migliore immagine contro il problema Coronavirus: tanti turisti in una mattinata soleggiata

La migliore immagine che si possa proporre contro il problema Coronavirus. Abbiamo incontrato quattro bellissime ragazze inglesi che si rilassavano a Positano, godendosi un sole e un atmosfera unica. In questi giorni, infatti, è cresciuta la psicosi a dismisura anche in Campania e soprattutto c’è grande apprensione per ciò che concerne il turismo. Tra le zone interessate ovviamente anche la Costiera Amalfitana.

Noi in questi giorni stiamo cercando di ascoltare quanti più interessati possibili e difatti la situazione non sembra essere così tragica, da un punto di vista delle presenze, come potrebbe sembrare. Abbiamo ascoltato ieri in esclusiva il sindaco di Positano, Michele De Lucia, il quale ha poi confermato quanto segue: “Per il momento abbiamo registrato disdette che riguardano la prima parte della stagione che, generalmente, è caratterizzata dalla presenze di ospiti asiatici. È probabile che questi non partano proprio dai Paesi d’origine. Per essere chiari: praticamente chiusi il mercato dei coreani e dei cinesi, in grande difficoltà anche quello dei giapponesi”.

Insomma, situazione sicuramente fuori dalla norma, ma non del tutto tragica. Siamo fiduciosi per l’arrivo della primavera.