Positano . La discesa in campo di Domenico Marrone? Intanto interviene sui social sulla Villa Romana. Si avvicina il momento del voto nella perla della Costiera amalfitana, fra tre mesi i positanesi saranno chiamati alle urne e dopo dieci anni di amministrazione di Michele De Lucia dovranno scegliere il nuovo sindaco. Dalla maggioranza ancora non è uscito un nome, i due con maggiori chance sembrano sempre il vice sindaco Francesco Fusco o l’assessore Giuseppe Guida, qualcuno parlava addirittura della possibilità di due liste, ma tutti, in primis il capogruppo Antonio Palumbo , dicono che sarà un’unica espressione della maggioranza. Dall’altra parte Luca Vespoli ha fatto sapere di non volersi candidare, mentre ha espresso questa volontà lo storico ed architetto Romolo Ercolino, probabilmente con l’albergatore Lorenzo Cinque . In tutti questi mesi si è parlato di una nuova discesa in campo dell’ex sindaco Domenico Marrone, che ha sempre declinato, impegnato fra la boutique a Sorrento e la pittura a Roma, ma ci sono vari segnali che fanno pensare a un suo possibile impegno politico, la condivisione delle “Sardine” dopo l’appartenenza alla Lega di De Lucia, l’apertura sui social network di un profilo facebook, alcuni incontri che pare vi siano stati dal consigliere Francesco Mascolo, ex del gruppo di Marrone, a Liparlati, e ora un post critico sui costi della gestione della Villa Romana.

Ma chi saranno i candidati sindaco per le prossime elezioni? Al momento si gioca una partita a scacchi, ognuno aspetta la mossa del prossimo avversario. Sicuramente ora si accellererà e probabilmente fra qualche settimana cominceranno a uscire pubblicamente i candidati. Mai nella storia c’è stato tanto tatticismo, però fra poco sicuramente si entrerà in campo .