Positano, la bellissima blogger Kylie Flavell da “Adolfo”: “Il mio ristorante italiano preferito” – VIDEO

La bella e simpatica blogger australiana Kylie Flavell ha pubblicato un nuovo video su Positano. Kylie ha una vera e propria ammirazione per la perla della Divina e ha deciso di dedicare più puntate del suo video reportage pubblicato sul suo canale YouTube “Dolce Vita Diaries”.

In questa puntata, ha scelto di fare tappa in quello che per lei è il miglior ristorante italiano, ovvero “Da Adolfo”. Diverse le prelibatezze provate da Kylie, la quale ha stretto un bel rapporto con i titolari, entrando nelle cucine e documentando il lavoro svolto.

Kylie è una ragazza australiana che si è trasferita in Italia alcuni anni fa. È conduttrice, produttrice, cameraman ed editrice di numerosi programmi TV tutti girati in Italia e trasmessi su NatGeo, Discovery e TLN Canada in 68 paesi. Alcuni di questi includono “When Patrick Met Kylie: A Love (of Food) Story” (Italia Dolce Vita o Comer y Vivir en Italia), “When in Rome” (stagione 1 e 2), “When in Florence”, “Amore Al Dente: Classic Italian Food Stories “e” The Dolce Vita Diary “.