Positano. Jodi Phillis alla Festa del Pesce “L’ultimo regalo” di Vali Myers l’esclusiva intervista di Positanonews su Sanza Meta rivista specializzata . La Phillis si esibì nella storica Festa del Pesce dell’anno scorso in un’esibizione straordinaria, un evento internazionale per la Costa d’ Amalfi e Positanonews la seguì facendole anche una esclusiva intervista ( Qui il video dell’esibizione ) Vi abbiamo raccontato la storia di Vali Myers.

Oggi vogliamo aggiungere un ultimo tassello. Potremmo definire un regalo postumo che Vali ha fatto a Positano. A settembre dello scorso anno a Positano è arrivata Jodi Phillis una cantautrice australiana che ha trovato, da ragazzina, nelle opere di Vali una fonte di ispirazione per la sua vita artistica. Così ha dedicato a Vali una canzone.

Sotto troverete il testo in inglese e la traduzione (ringraziamo Positanonews.it per la concessione). In calce anche il link dell’intervista a Jodi Phillis e il video della sua esibizione. Anche per questo si ringrazia Positanonews,it

Vali

Vali, you appeared when I needed you as a girl of fourteen, looking for a way to be free. Walking through

your valley with your animals and your lover, a poet man Sweet Gianni, he still holds your hand.

Your work ceased the aching urge to fly away until you flew away like we all do.

Life is a canvas You mixed your own colours to create a masterpiece

Sarasvati made you queen Free and feral if you know what I mean Positano’s bare-footed nymph

Ooh Inani, Inana, Artemis, Fauna Lover of love, painter of dreams Wild at heart with eyes a-gleam

Time will make you a Goddess to be remembered, remember, remember

Leggi qui il seguito