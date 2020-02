Positano. Intervista di Positanonews al sindaco De Lucia sull’udienza per i pullman turistici: “Facciamo fronte comune”

Positano, Costiera Amalfitana. Positanonews ha oggi intervistato il Sindaco di Positano, Michele De Lucia, per quanto riguarda l’udienza dinanzi al Tar prevista per il giorno mercoledì 19 febbraio per i pullman turistici. Il Primo Cittadino della perla della Costa d’Amalfi richiede di fare “fronte comune”.

Anche noi di Positanonews ci uniamo all’appello affinché il Tar si esprima a favore dell’ordinanza, avendo la Costiera problemi di sicurezza, essendo a rischio frane, con un traffico impossibile e strade che rischiano di crollare.