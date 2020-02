Positano, Costiera amalfitana Positanonews ha intervistato in esclusiva l’Assessore del Comune di Positano Raffaele Guarracino per alcune novità sui lavori di fresatura che interessano soprattutto Via Pasitea.

“Entro fine settimana dovremmo poter terminare i lavori di fresatura e gettare l’asfalto. Stiamo anche operando sotto traccia per sostituire le vecchie tubazioni ed i tombini per configurare l’andamento della strada. Ci rendiamo conto di aver causato non pochi problemi ai cittadini ma cerchiamo di fare un lavoro puntuale – conclude Guarracino.”

Previsti alcuni disagi dal momento in cui sarà gettato l’asfalto poiché i lavori si verificheranno di giorno per evitare i danni arrecati in passato.

Insomma, tutte queste operazioni preliminari all’asfalto dovrebbero essere ultimate entro la settimana corrente. Si tratta un’opera utile al paese, per la quale vale la pena attendere con pazienza e collaborare per la buonuscita dei lavori.

Successivamente verrà gettato l’asfalto ma sono previsti maggiori disagi perchè i lavori verranno fatti di giorno.

“E’ una scelta necessaria per evitare problemi ed errori, come è successo in passato con lavori notturni – spiega Guarracino -. Sarà necessario asfaltare di giorno proprio al fine di fare il lavoro nella maniera migliore possibile”