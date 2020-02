Positano. Incidente sulla statale: coinvolti due giovani a bordo di uno scooter

Costiera amalfitana, Positano. Questa mattina due ragazzi a bordo di un ciclomotore si sono trovati coinvolti in un incidente sulla strada statale.

Non siamo a conoscenza della dinamica esatta ma, in base ad una prima ricostruzione, l’incidente non sembra grave ed il passeggero dello scooter ha riportato una lieve ferita alla gamba.