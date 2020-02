Positano, Costiera Amalfitana. I festeggiamenti di Carnevale in diretta con Positanonews. Finale col botto per il Martedì Grasso: alle ore 15:00 partono la Gran Parata di Carnevale e la sfilata dei carri che porteranno allegria in tutto il paese. Si partirà alle ore 15:00 dalla Chiesa Nuova e si arriverà in Piazza dei Racconti, dove tutti si potranno scatenare al ritmo di raggaeton con il grande Dj Diego Ray.

Foto e video di Positanonews