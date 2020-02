Positano, Costiera Amalfitana. I festeggiamenti di Carnevale in diretta con Positanonews. Finale col botto per il Martedì Grasso: alle ore 15:00 è partita la Gran Parata di Carnevale e la sfilata dei carri che hanno portato allegria in tutto il paese fino alla Piazza dei Racconti, dove tutti si potranno scatenare al ritmo di raggaeton con il grande Dj Diego Ray e le ballerine brasiliane.” Qui non si ha paura del coronavirus”, ci dicono dalla cittadina della Costa d’ Amalfi, e alla fine anche il direttore di Positanonews Michele Cinque ha ballato in piazza con la gente e le brasiliane.. in diretta : )

