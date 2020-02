Positano . Emporio Le Sirenuse “Artists and émigrés” la collezione 2020

Positano, Costiera amalfitana. “Artists and émigrés” la collezione 2020 colpisce per la sua bellezza ed eleganza, come l’albergo, nato da una villa nobiliare, della famiglia dei Sersale, da nobili marchesi, con discendenze anche a Sorrento, che hanno iniziato il turismo d’eccellenza in Costa d’ Amalfi. La collezione dell’Emporio Le Sirenuse, curato da Carla Sersale, è legata alla boutique che è stata aperta di fronte al famoso albergo nel 2013.

Massine, Semenov, Clavel, furono loro i “mitici” fondatori di quelli esiliati che hanno fatto di Positano una Città Rifugio di cui tanti parlano senza conoscere ne la storia ne i luoghi . A questa cultura, alla Grecia, ma all’Oriente in genere, di cui i Sersale sono profondi consocitori, è dedicata questa elegante e significativa collezione di cui parla Sirenuse Journal il blog dello storico albergo