Positano Elezioni 2020. Dopo il paese pedonale il porto comunale, ticket d’ingresso e limitazioni. Come? Parco Marino e azione contro Regione Campania. Continuiamo a parlare di politica e di idee per uno sviluppo “auspicabile”, secondo noi. Dopo il paese pedonale, altro passo necessario per la qualità della vita è prendere in gestione il porto. Come fare? Seguendo l’esempio di Capri, estendendo l’area del Parco Marino di Punta Campanella, per esempio, che si ferma ai confini con Massa Lubrense e Piano di Sorrento . Poi bisogna puntare a Napoli e alla Regione Campania. Ovviamente non è facile, e le amministrazioni precedenti ci hanno provato. Però riuscire ad avere la gestione degli sbarchi può significare avere introiti, con una specie di tassa di sbarco, e la possibilità di contingentare gli sbarchi stessi.