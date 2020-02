Positano. Donna ferita ad una gamba sul sentiero verso la croce a Nocelle.

Positano, Costiera amalfitana . Donna ferita ad una gamba ( probabile frattura scomposta) sulla croce a Nocelle. A dare l’allarme una sua amica che ha incrociato a Nocelle, Giovanni Fusco dell’associazione La Conocchia che si è adoperato per arrivare quanto prima su posto e prestare i primi soccorsi, allertata anche il 118 ed il soccorso alpino.

La zona di Nocelle è famosa per i sentieri che sovrastano la Costa d’ Amalfi, dal Sentiero degli Dei verso Praiano e Agerola, verso la “Caserma” in direzione Santa Maria del Castello a Vico Equense in Penisola sorrentina sulla Costa di Sorrento fra la provincia di Salerno e Napoli. Sicuramente uno dei posti più belli della Campania per gli escursionisti. Sono in tanti dunque che si avventurano ed è preziosa l’opera di soccorsi specializzati e di volontari esperti come Giovanni Fusco.