Positano. Domenico Marrone “Mio intervento non significa candidatura, solo richiesta di trasparenza” L’ex sindaco Domenico Marrone precisa che il suo intervento su facebook relativo alla gestione della Villa Romana non significa assolutamente che vi sia una sua candidatura. In realtà, come abbiamo più volte detto, Marrone ha sempre declinato alle richieste fatte più volte da Positanonews. Il sono nome emerge però più volte nella perla della Costiera amalfitana, ma Marrone ci tiene a specificare

Il mio intervento sui social non significa una mia candidatura.

Era solo una richiesta di informazioni e di trasparenza che credo debba interessare anche la stampa.

Ed in effetti è quel che faremo entro lunedì chiedendo all’amministrazione De Lucia tutti i dettagli sul MAR ( Il Museo Archeologico Romano, ndr )

Dunque la situazione politica positanese rimane incredibilmente ancora in stallo con la maggioranza di De Lucia che ancora non ha designato un nome e senza un minimo di pre campagna elettorale, alla quale siamo sempre stati abituati. Per cui l’intervento di Marrone, anche se come cittadino, visto il suo ruolo politico passato, ha fatto pensare a una sua possibile candidatura, con un nome che comunque riemerge in continuazione in contrapposizione con De Lucia.