Positano. Diventa virale la foto del bagno nel mese di febbraio

Positano. Diventa virale la foto di Miky Cinque, nella quale appare un bambino intento a fare un bagno durante questo mese di febbraio. Non è una novità, infatti, che in questi giorni vi sia un caldo anomalo, che sta spingendo molte persone in diverse parti della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina ad andare in spiaggia, per rilassarsi, prendere il sole e, i più coraggiosi, fare i primi bagni della stagione.