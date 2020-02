Costiera Amalfitana, Positano. Proseguono i lavori per l’ascensore al cimitero di Liparlati, oggi con l’ausilio di un nuovo sistema di esplosivi non esplodenti per la demolizione, ovvero cartucce non detonanti del tipo Autostem che non utilizzano sostanze soggette a combustione ma un composto chimico che genera gas espansivi tali da fratturare la roccia circostante senza proiettare elementi all’esterno. Tecnologia che evita l’eccessiva produzione di polveri sottili, oltre ad essere molto più sicura di un tradizionale esplosivo limitando l’emissione di rumori.

Nel video di Positanonews, è possibile assistere alla diretta degli spari durante i lavori della giornata di oggi.