Positano, De Lucia: “Situazione anomala, ma niente allarmismi. Sanificheremo tutti gli edifici pubblici”

E’ un momento non facile per l’Italia e, nonostante non ci siano casi accertati in Campania, la Regione e i vari Comuni si sono già attivati con misure di prevenzione. Uno di questi è sicuramente il Comune di Positano, che ha attuato delle misure sanitarie utili nella malaugurata ipotesi si registrassero casi, e ha fatto campagna di sensibilizzazione con varie norme da seguire per prevenire.

Abbiamo intervistato il sindaco Michele De Lucia in merito: “Sicuramente è una situazione particolare e preoccupante, soprattutto da un punto di vista economico per tutto il Paese – ha dichiarato De Lucia – Noi ci siamo attrezzati per contrastare il fenomeno e tranquillizzare i cittadini. Chiaramente, ribadisco, non bisogna fare allarmismo. E’ una situazione anomala, ma è impensabile che non vi siano casi in nessun Paese Europeo: il nostro sistema sanitario funziona e produce effetti positivi, è uno dei migliori.

Approfitto per ribadire un concetto: chi ha sintomi, non febbrili, ma anche asmatici, tosse forte, raccomando di non andare dal medico di base o al pronto soccorso, ma chiamare il 1500 e gli altri numeri utili. Rimanere a casa e avvertire l’unità che poi arriverà nelle abitazioni per i controlli del caso, eventualmente con tampone. Non bisogna creare panico. Purtroppo affrontiamo anche il problema degli sciacalli. Noi abbiamo avvisato Carabinieri e Vigili urbani, sono tutti attenti a vigilare il territorio.

Tutti gli edifici pubblici saranno sanificati.

Situazione turismo? Speriamo che questa fase passi presto. Anche in Cina stanno diminuendo i casi, speriamo di chiudere i focolai molto presto e Positano possa riprendere la sua attività che da anni porta avanti in maniera egregia.

Elezioni? Il nome del candidato verrà ufficializzato più avanti. In questo momento non è un tema che ci appassiona, saremo pronti a tempo debito. Una possibile candidatura con la Lega? Dobbiamo capire una serie di cose…”.