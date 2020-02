Positano, De Lucia su Marrone possibile candidato: “Speravo in ventata di aria fresca…” – VIDEO

Nuovo incontro col sindaco di Positano, Michele De Lucia. A ormai non molte settimane dal fatidico giorno che vedrà i positanesi andare al voto, il primo cittadino, il quale a meno di clamorose sorprese non potrà ricandidarsi, ci ha parlato della situazione politica del paese.

Positano vive un momento di stallo dal punto di vista politico, cosa ne pensa?

“Quello che posso dire è che, come vi avevo già anticipato, L’alba della libertà si presenterà di nuovo per governare questo paese, dopo dieci anni di buon governo. Tante cose le abbiamo già realizzate, altre le stiamo per ultimare.

Il dibattito politico sembra fermo, ma qualche accenno si incomincia ad intravedere: dispiace che il più attivo sia un amministratore che è stato presente diversi anni fa (Domenico Marrone, ndr); speravo ci fosse una ventata di novità a Positano, ma devo constatare con rammarico che non c’è una nuova classe dirigente che si oppone al nostro gruppo.

Questo può significare che questa amministrazione ha lavorato bene e che il paese è contento di avere questo gruppo che li rappresenta, un gruppo attento alle problematiche e alla crescita interna”.

Sulle parole di Domenico Marrone circa la Villa Romana?

“Domenico è stato tanto tempo assente dalla vita politica positanese, dovrebbe sapere due cose fondamentali: noi abbiamo per la prima volta instaurato la tassa di soggiorno a Positano solo ed esclusivamente affinché si potesse aprire la Villa Romana. E’ impossibile non vi sia trasparenza, visto che dobbiamo rendicontare tutto ciò che ruota attorno agli introiti derivanti dalla struttura: impossibile essere più trasparenti. Viene offerto un servizio ottimo, fatto di professionisti”.

Cosa le riserva il futuro?

“Quello che succederà, a livello Regionale, non sono in grado di dirlo. Chiaramente mi attiverò affinché questo governo di centro-sinistra, con presidente regionale De Luca, venga azzerato: per l’intera Regione è stata una sciagura. Sicuramente saremo impegnati a rivincere le elezioni a Positano e spazzare via De Luca. C’è bisogno di un governo come lo richiede Matteo Salvini, incentrato sulla gente”.