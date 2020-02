Positano. Dalla biblioteca al ballo, passando per l’Olimpic Positano: vive l’ex elementare. Positanonews, in questa fredda serata invernale, ha fatto un giro nell’ex elementare, ambiente ideale per passare il tempo nei modi più disparati.

Abbiamo trovato, infatti, Giulia Palumbo, con i balli, le tammurriate e le percussioni. Inoltre, è presente la bellissima biblioteca comunale, con i comodi tavoli per studiare ed un meraviglioso terrazzo. Infine, per l’Olimpic Positano, abbiamo incontrato Peppe Capozzi, che ci ha illustrato gli orari dei corsi di jeet kune do, con i quali sta ottenendo molto successo. Le sue lezioni, infatti, hanno trovato uno spazio ideale in cui essere svolte, così come la ginnastica posturale.

Si tratta di un luogo dalla collocazione ideale, ragion per cui riteniamo debba rimanere tale, auspicando un’affluenza ancora maggiore da parte dei positanesi.