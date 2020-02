Positano e Costa d’Amalfi città aperte, non c’è il coronavirus ma tanta bellezza. NON RINVIATE LE APERTURE

Positano e Costa d’Amalfi, non c’è il coronavirus ma tanta bellezza. NON RINVIATE LE APERTURE. Positanonews lancia un appello di responsabilità, ma anche di positività. Non rinviate le aperture per paura delle disdette in Costiera amalfitana. Negatività richiama negatività, se dall’estero vedono che ci sono rinvii nelle aperture cominciano a pensare che davvero la situazione è grave. Pensiamo positivo, noi della redazione, pur non negando mai l’informazione, riteniamo che la situazione sarà presto ridimensionata, intanto aprite… Chi è aperto è PIENO ieri alla Cambusa e Capricci tanti turisti… Meditate gente, non abbiate paura, il vero imprenditore ha coraggio e buon senso.