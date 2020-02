Positano-coronavirus, continua la truffa: falsi addetti ASL cercano di entrare nelle abitazioni

Continuano le truffe legate al Coronavirus. In questi giorni a Positano, così come nel resto della Costiera Amalfitana, stanno girando sul territorio falsi addetti ASL, muniti di tesserini falsi, a bordo di auto modello “Panda” che cercano di entrare nelle abitazioni con la scusa di effettuare dei test per il corona virus.

Lancia l’allarme anche il Comune di Positano: “IN CASO VENIATE AVVICINATI DA TALI PERSONE CONTATTATE IMMEDIATAMENTE LE FORZE DELL’ORDINE! PREGHIAMO TUTTI I CITTADINI DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E DI AVVISARE PERSONE E PARENTI SOPRATTUTTO ANZIANI”.

Ecco le regole per evitare di essere truffati:

-non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa;

-non mandate i bambini ad aprire la porta; comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;

-in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;

-prima di farlo entrare, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;

-nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c’è qualche particolare che non vi convince, telefonate all’ufficio di zona dell’Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare.

-Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice;

tenete a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità;

non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;

mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;

se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.