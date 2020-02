Positano. Il comune recluta vigili a tempo pieno: ecco il bando

Costiera amalfitana. Il Comune di Positano ha emesso un bando per il reclutamento di agenti di polizia municipale a tempo pieno e determinato. I vincitori saranno inseriti in una graduatoria a seconda del fabbisogno dell’ente.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta e indirizzata al Comune di Positano in Via G. Marconi 111- 84017 Positano (SA), con l’indicazione del concorso a cui si intende partecipare.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 12 marzo 2020, la domanda di ammissione al concorso (utilizzando lo schema allegato) e la relativa documentazione. La domanda potrà essere recapitata direttamente all’Ufficio Protocollo, secondo i vigenti orari di apertura al pubblico, oppure inoltrata con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale.

La prova scritta si terrà alle ore 10,00 di giovedì 26 Marzo 2020 c/o i locali posti presso l’ex plesso scolastico “Scuole Elementari” (locali posti di fronte all’Hotel Poseidon) sito in Positano (Sa) in Via Pasitea.

La prova verterà sulle seguenti materie:

Codice della Strada ed Infortunistica Stradale;

Toponomastica e storia del Comune di Positano;

Elementi di diritto costituzione, amministrativo e penale, T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Deontologia professionale;

Ordinamento degli EE. LL. (D. Lgs. 267/2000)

Disposizione in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi L. n. 241/1990 e ss. mm. ii ;

Norme in materia di Polizia Amministrativa Locale, di legislazione commerciale ed annonaria, urbanistica, edilizia e sanitaria;

Nozioni base delle principale applicazioni di informatica;

Inglese.

Per consultare il bando e scaricare la domanda di partecipazione, clicca qui.