Positano. Cane stremato a Montepertuso, appello per trovargli uno stallo. Positanonews giornale amico degli animali, in particolare cani e gatti, sensibile sempre agli appelli in Costa d’ Amalfi e Sorrento, raccoglie questa disperata richiesta d’aiuto. Il cagnolino è senza microchip e non si trova il padrone. Ha bisogno urgentemente di uno stallo. Sarebbe il caso di fare un rifugio consortile in Costiera amalfitana, i comuni dovrebbero avere uno spazio, magari insieme, e occuparsi sia di cani e gatti, per questi ultimi sono tanti i privati che a loro spese si mettono a sterilizzarli perchè difficilmente i veterinari possono venire sul posto e l’ASL Salerno dipende da Cava de’ Tirreni e non è semplice il trasporto per cui si preferisce a pagamento la vicina Penisola Sorrentina. Dobbiamo dire che a Positano vi è una grande sensibilità per i nostri amici a quattro zampe , complimenti, Positanonews è con voi…