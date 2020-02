Positano, è boom immobiliare: super vendita in via Pasitea. Intanto Ceramica “Assunta” raddoppia

E’ vero e proprio boom immobiliare a Positano. Stando alle informazioni che abbiamo ricevuto, si sarebbe concluso un super acquisto in via Pasitea: un appartamento di circa 100 metri quadri sarebbe stato venduto per una cifra che si aggira attorno al milione e 800 mila euro.

Un segno, questo, di come il settore nella perla della Divina sia assolutamente d’elite e in forte crescita. D’altronde alcuni mesi fa c’era stato uno studio della World Capital, dal quale emergeva come Positano fosse tra le prime località italiane per quanto riguarda il valore immobiliare delle camere d’albergo: si parlava di 253 mila euro per i 3 stelle, mentre per i 5 stelle un valore per camera di 830.000 euro.

Numeri impressionanti che fanno capire quanto questo territorio sia ricercato e unico.

Non è tutto. Pare che la splendida Villa Maura, di via Arienzo, sia stata acquistata dal magnate amante della Divina Goving Friedland. Insomma, è un momento storico fantastico per Positano, specialmente per quanto riguarda l’aspetto immobiliare: è un vero e proprio brand che riesce a confermarsi a livello internazionale.

Altra notizia, in tal senso, è quella che vede la ditta “Ceramica Assunta“, attiva dal 1948, raddoppiare la propria sede. Ora sarà presente anche nei pressi della Spiaggia, con una doppia splendida sala, dove verranno proposti prodotti di qualità, positanesi.