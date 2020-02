Positano. Auguri a Giuseppina D’Urso per i suoi splendidi 80 anni

Positano. Giuseppina D’Urso spegne oggi 80 candeline. A festeggiare con lei la figlia Maria Chiara, il genero Cesare, le nipoti Claudia, Francesca ed Alice, la nuora Titti, il fratello Antonio e la sorella Rosetta. Un momento di gioia che ha visto il clou all’arrivo della torta. Una vera e propria opera d’arte con una decorazione in pasta di zucchero riproducente nei minimi dettagli una macchina per cucire “Singer”, di quelle che si usavano una volta, un vero e proprio simboli. E poi tutti gli accessori, a partire dalle rocchette di filato, al metro da sarta ed ai bottoni. In onore della grande passione e della grande arte di Giuseppina, ovvero il cucito, che coltiva nel suo negozio “Josephine”. La redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per la cara Giuseppina.