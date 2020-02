Positano. Auguri ad Anna Milano, neolaureata in Economia e Commercio all’Università di Siena

Positano. Auguri alla neolaureata Anna Milano per aver conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università di Siena, sviluppando una tesi sull’implementazione dei canali virtuali nella struttura distributiva della banca. Accompagnata in questo suo momento importante dalla gioia dei genitori e dei fratelli, anche la redazione di Positanonews si complimenta vivamente con Anna, unendosi agli auguri ed alle congratulazioni.