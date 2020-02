Positano. Asilo Luigi Rossi: Progetto “Ascoltare le emozioni” e “Favolosophia”

Positano, Costiera Amalfitana. Il progetto “Ascoltare le emozioni” dell’asilo Luigi Rossi: intelligenza emotiva ed educazione all’affettività a cura dell’Associazione “L’Albero Filosofico”.

“La costruzione di un alfabeto emotivo è un passaggio necessario che si impone sin dai primi anni di vita in modo tale che il bambino ne possa scoprire, sostenuto e accompagnato, il potenziale immenso. Nel corso dei nostri laboratori, attraverso il COUNSELING FILOSOFICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI, si cercherà di offrire gli strumenti per far sì che i bambini imparino ad interrogarsi sulla vita e sul mondo, per essere educati al pensiero e crearsi una struttura mentale in grado di ragionamenti profondi e strutturati.

Il laboratorio condotto nella scuola dell’infanzia si prefigge di identificare le emozioni primarie, sviluppare atteggiamenti di rispetto verso gli stati emotivi degli altri ed instaurare relazioni positive. Attraverso il gioco, parleremo di felicità, rabbia, paura, tristezza, sorpresa, disgusto…”

“Favolosophia”, a cura dell’Associazione “L’Albero Filosofico”

Sabato 22 febbraio alle ore 9.30, presso l’Asilo Luigi Rossi di Positano, “Filalafilastrocca“, un incontro tra nenie e filastrocche popolari campane con la “fantastica” di Gianni Rodari.