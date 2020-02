Positano, Costiera Amalfitana. Abbiamo incontrato ed ascoltato Felice Accumulo, artista di Sant’Antonio Abate, che quasi tutti i giorni si ferma a Positano, la perla della Costa d’Amalfi, per creare le sue opere, raffiguranti tramonti e paesaggi di ogni tipo. “Questo è uno dei punti che mi rilassa di più – ha detto a Positanonews – Positano è un paese proprio per l’arte, per la pittura, secondo me. In generale, mi colpiscono tutti i paesaggi. Sto un po’ ovunque, Sorrento, Vico, Castellammare”.