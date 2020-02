Positano. Angelica D’Urso la stratega di De Lucia possibile candidato sindaco? Continuiamo a cercare di smuovere le acque pre elettorali nella perla della Costiera amalfitana. Ma con una precisazione, al momento non vi è nessun candidato sindaco ufficiale. Ed è la prima volta che avviene nella storia del nostro paese. Il sindaco uscente Michele De Lucia, per il divieto del doppio mandato, non può candidarsi. Si aspettava l’approvazione di una modifica di legge che, causa crisi di Governo fra Lega e Movimento Cinque Stelle, è stata rallentata, infatti sta ancora in commissione. “E’ una partita a scacchi”, dice un osservatore. Infatti nessuno si muove. Aspettano tutti la mossa dell'”Alba della Libertà” il gruppo che sta governando da dieci anni il paese, sono due i papabili o il vice sindaco Francesco Fusco o l’assessore Giuseppe Guida. Ma se fra i due spuntasse un terzo candidato? Raffaele Guarracino , l’assessore “tolleranza zero”, o Nino Di Leva, uomo di fiducia presente ovunque dalla scuola al sociale, oppure la sorpresa di una prima donna sindaco, mettendo avanti chi è stata sempre dietro le quinte e ha contribuito alle strategie politiche del gruppo da sempre come Angelica D’Urso? “Le elezioni partono un pò in sordina rispetto alle passate. Sicuramente ognuno sta aspettando le mosse altrui. Sicuramente l’incertezza del terzo mandato ha tirato le cose un pò per le lunghe – dice Angelica -, i candidati sindaco ? Ci vorrebbe la palla di cristallo” E tu? “No , assolutamente.. parla dei fiori piuttosto..” . Di certo sarà della partita, Angelica è preziosa al Comune, una risorsa e un trait-d’union fra la macchina amministrativa e la squadra politica con l’esterno. Il suo ruolo è già importante, ma è giusto metterla nel toto sindaco