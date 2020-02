Positano, altra soddisfazione per Daniele Di Donato: premiato a Roma con “Europa in Danza”

Ancora un eccezionale traguardo per il grande talento della danza Daniele Di Donato. Il giovane di Positano è stato premiato a Roma durante l’evento “Europa in danza”, tenutosi presso lo Sheraton Conference Center, come migliore giovane promessa.

L’evento, di grandissimo risalto e importanza nel settore, quest’anno si è rivolto esclusivamente agli stili della danza classica, contemporanea e modern. Tre giorni intensi e affascinanti per conoscere nuove realtà artistiche, per condividere sogni e aspirazioni, idee e progetti, e vivere a contatto con i protagonisti nazionali ed internazionali della danza.

Daniele si è avvicinato alla danza giovanissimo, a 5 anni, quando ha incontrato Patty Schisa a Piano di Sorrento e ha cominciato a coltivare il suo grande talento.