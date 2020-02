Positano. Ai soliti ignoti Gianna Tedesco guida archeologica al MAR

Positano. Ai soliti ignoti Gianna Tedesco nella puntata di domenica 23 febbraio.

Gianna, di Cotronei è sposata con Sergio Rianna e lavora come guida archeologica al MAR di Positano.

Gianna ha il passaporto di 16.000 € con imprevisto.

La concorrente non ha indovinato la sua vera professione, attribuendole quello di fare impermeabili per cani.

Il programma, in onda su Raiuno dopo il TG, ha la finalità di scoprire otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio fino a 100.000 euro. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta.

Il Mar Positano

L’incanto della Storia, sulla quale tutto il mondo contemporaneo passeggia dagli anni ’60 del secolo scorso. Proprio al centro della nostra città, la Villa Romana si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del passato e come volano per una nuova immagine di Positano, che si afferma, anche e soprattutto, quale crogiuolo d’arte e cultura. La tenacia e la caparbietà della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, antesignana nella scoperta e nella valorizzazione della Domus di Positano, hanno consentito che venisse alla luce tale tesoro, dando concreta dimostrazione dell’importanza rivestita dalla nostra città nei secoli, crocevia di popoli, civiltà e culture.

A loro il merito di aver posto questo straordinario ritrovamento non solo come baluardo per il recupero della rilevanza storico-artistica assunta da Positano nei secoli, ma anche