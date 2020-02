Da Positano ad Augusta: il ristorante “da Peppino” compie 20 anni!

Da Positano alla Germania per trovare fortuna. Sono passati tanti anni ormai da quando Giuseppe Apuzzo, a tutti noto come Peppino, ha deciso di lasciare la Costiera Amalfitana e approdare in Baviera, precisamente ad Augusta, città di 300 mila abitanti situata sulle rive del fiume Lech.

Qui Peppino ha aperto un ristorante diventato un punto fermo non solo per i tanti italiani che vivono in città, ma per tantissimi tedeschi che adorano la cucina italiana. “Da Peppino” è diventato una vera istituzione, grazie all’amore e alla competenza che vengono offerti alla clientela e soltanto così si è potuti arrivare a vent’anni di attività.

Il menù è da leccarsi i baffi: tante le prelibatezze italiane proposte, dalle bruschette, alla caprese, passando per gli spaghetti agli, olio e peperoncino, fino ad arrivare alla bolognese.

Insomma, ancora una volta positanesi che si affermano all’estero. Tanti auguri, Peppino!