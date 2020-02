Da Positano ad Amalfi in difesa dell’ordinanza traffico… “e non basta”

Positano ed Amalfi difendono la costiera amalfitana dall’invasione degli autobus che sta portando ad un disastro infinito e si oppongono alla modifica dell’ordinanza relativa al traffico sulla SS 163 Amalfitana. Ecco la dichiarazione di Amalfi: “Le porte di Amalfi sono chiuse alla modifica dell’ordinanza che di per sé è già ritenuta insufficiente poiché è intesa come propedeutica all’adozione della ZTL territoriale. Parlare di ammorbidenti dell’ordinanza è surreale”.

Ricordiamo che l’ordinanza traffico dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° aprile sui 50 chilometri della SS 163 Amalfitana e prevede il divieto assoluto di transito di bus e mezzi superiori a 10,36 metri in entrambi i sensi di marcia, mentre i mezzi fino a 6 metri possono circolare in entrambi i sensi di marcia, salvo il trasporto pubblico della SITA. Dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 19.00, non potranno transitare bus di lunghezza superiore a 6 metri, con due finestre, come sono state chiamate. Infine transito a targhe alterne dalle 10.00 alle 18.00 tra il 15 giugno ed il 30 settembre, nei ponti delle festività di Pasqua, il 25 aprile ed il 1° maggio, ad eccezione di residenti, taxi, NCC, mezzi di polizia ed ambulanze.