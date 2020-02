Pontedera, morte e rinascita del Carnevale

Ad alcuni lo scherzo di Carnevale organizzato a Pontedera in provincia di Pisa avrà subito riportato alla mente i mitici buontemponi ritratti nei film di Mario Monicelli: il Mascetti, il Melandri, il Perozzi e il professor Alfeo Sassaroli, sempre pronti a prendersi gioco degli altri per puro spirito goliardico, e forse non a tutti i torti. Sabato 15 febbraio infatti alcuni ragazzi pontederesi, volendo mettere in scena morte e rinascita del Carnevale, hanno organizzato un vero e proprio corteo funebre con tanto di bara e banda musicale al seguito. Dopo aver attraversato il Corso fino a piazza Curtatone però il corteo si è fermato, il “morto” è saltato giù dalla bara e ha cominciato a ballare tra stelle filanti e coriandoli. Gli spettatori increduli hanno poi sorriso intuendo la goliardata carnevalesca, magari toccando ferro o qualche corno rosso Made in Naples, c’è da giurarci.

a cura di Luigi De Rosa

(fonte La Nazione di Firenze 15 febbraio 2020)

(la foto nel post è d’archivio e non si riferisce agli eventi narrati)