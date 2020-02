Pompei / Torre Annunziata. Mamma muore dopo il parto a 32 anni, scatta l’inchiesta Non è riuscita a stringere tra le braccia la sua terza bimba. È morta a 32 anni dopo avere partorito. Alessandra Maronelli era r arrivata in clinica per effettuare il taglio cesareo e fare nascere la sua piccola. Ma è propria nella struttura sanitaria che si è consumata la tragedia. Nella mattinata di oggi la donna, madre di altri due figli, è morta. Una tragedia che ha distrutto una famiglia di Torre Annunziata e lasciato una bimba appena nata senza la sua mamma. Sposata e madre di due bambini, Alessandra è morta nella clinica Maria Rosaria di Pompei dove è riuscita a dare alla vita la sua bimba prima che tutto precipitasse definitivamente. In clinica, arrivati anche i Carabinieri, la Polizia e il Magistrato di turno al Tribunale di Torre Annunziata che stanno indagando sul caso per capire cosa sia accaduto. Sequestrata la cartella clinica della donna, il nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia decisiva per capire cosa sia accaduto in sala operatoria. Sgomento e dolore per i parenti e gli amici a Torre Annunziata.