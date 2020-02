“Pizza a Vico” – V edizione festa gastronomica a Vico Equense

Ritorna la festa della peculiarità culinaria di Vico Equense: la Pizza!

Anche quest’anno la V edizione di “Pizza a Vico” per festeggiare la tradizione della pizza a Vico Equense. Un evento che vuole sicuramente valorizzare la gastronomia del territorio con la collaborazione come protagonisti delle attività gastronomiche locali, ma è anche un invito a chi, in quei giorni, potrà ammirare le bellezze del luogo.

La quinta edizione della manifestazione vicana, avrà luogo durante i giorni 19 – 20 – 21 aprile 2020, tre giorni durante i quali si potrà passeggiare per le strade di Vico Equense e apprezzarne la gastronomia con le proposte di tutti coloro che parteciperanno come da programma. Come ogni anno verrà reso noto il programma stesso della manifestazione in cui ci saranno i nomi di chi vi parteciperà e la collocazione di ognuno.

Una vera e propria festa della pizza, che nasce per far apprezzare la gastronomia vicana e far conoscere Vico Equense in quanto bellezza e attrazione culinaria.

Un percorso tracciato per mostrare bellezze e bontà.