Splendida iniziativa del Museo Nazionale di Pietrarsa che, per la prima domenica del mese, mette una tariffa agevolata di soli 3 agli adulti e ai bambini che presentano un biglietto di Trenitalia. Adagiato tra il mare e il Vesuvio, questo splendido museo regala una vista spettacolare del golfo di Napoli nonché una collezione unica di treni storici e carrozze d’epoca. Una ventina di minuti di audiovideo per spiegare la storia delle locomotive in un viaggio nel tempo dal 1839, anno di inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana fino ad oggi. Questo pomeriggio c’è stato anche l’incontro con i Supereroi: i piccoli ospiti accompagnati dai genitori hanno potuto conoscere i propri supereroi preferiti e divertirsi con giochi interattivi.