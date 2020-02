La Villa Fondi è immersa in uno splendido giardino in stile ottocentesco costruito su una terrazza terrazza a picco sul mare del golfo di Napoli e del borgo di Marina di Cassano insignito del titolo “Bandiera Blu 2018” dalla FEE Italia.

Si vivrà un’esperienza in cui i ragazzi coinvolti uniranno la passione per il francese e la metodologia didattica del teatro per superare i propri limiti e le proprie paure, dando il meglio di sé sul palcoscenico. Sarà, inoltre, un importante momento all’insegna di tolleranza, serenità e pace, grazie all’incontro di culture e modi di vivere diversi.

Nei giorni della kermesse i gruppi partecipanti si cimenteranno nella messa in scena di opere di diversi stili ed epoche. Questo darà vita a uno dei Festival francofoni più attesi e partecipati del panorama europeo.

Importante sostegno da parte del comune di Piano di Sorrento, per una delle manifestazioni teatrali più belle d’Europa.